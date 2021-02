Coronavirus, nuovo affondo di Salvini: «Arcuri? Problemi ovunque abbia lavorato» – Il video (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aver aperto al nuovo governo di Mario Draghi – e appoggiarlo con la fiducia in Parlamento – non significa per Matteo Salvini cancellare i bersagli politici degli ultimi tempi. Il segretario della Lega, infatti, torna ad attaccare ancora il commissario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Ora l’accusa mossa è quella di aver provocato «Problemi sulle mascherine, sulla scuola, sui vaccini, sull’Ilva, cioè in tutti i settori in cui ha lavorato», affonda oggi il leader del Carroccio. «Non è possibile», aggiunge Salvini in un intervento a Telelombardia, «che noi siamo pronti e che si debba partire a rilento perché non ci sono le dosi di vaccino» contro il Coronavirus. «Hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato Arcuri?», dice il ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aver aperto algoverno di Mario Draghi – e appoggiarlo con la fiducia in Parlamento – non significa per Matteocancellare i bersagli politici degli ultimi tempi. Il segretario della Lega, infatti, torna ad attaccare ancora il commissario all’emergenzaDomenico. Ora l’accusa mossa è quella di aver provocato «sulle mascherine, sulla scuola, sui vaccini, sull’Ilva, cioè in tutti i settori in cui ha», affonda oggi il leader del Carroccio. «Non è possibile», aggiungein un intervento a Telelombardia, «che noi siamo pronti e che si debba partire a rilento perché non ci sono le dosi di vaccino» contro il. «Hanno sbagliato in Europa o a sbagliare è stato?», dice il ...

