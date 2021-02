Coronavirus, negli Usa stanziati 1,6 miliardi per tracciare le varianti. In Francia oltre 25mila nuovi contagi. Marocco nella top ten per i vaccini (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono quasi 110 milioni i casi di Coronavirus registrati in tutto il mondo da inizio pandemia mentre le vittime totali sono arrivate a quota 2.428.021 a livello internazionale. I nuovi contagi registrati nell’ultimo giorno sono 192.266. I Paesi più colpiti dal Covid restano Stati Uniti (dove ci sono 84.541 positivi per un milione di persone), India, Brasile, Regno Unito. Mentre, ai primi posti per dosi somministrate di vaccino troviamo Stati Uniti (55.220.364 dosi), Cina (55.220.364 dosi), Regno Unito (16.122.272 dosi), India (8.999.230 dosi) e Israele (2.428.021 dosi). Usa EPA/JUSTIN LANE1,6 miliardi per rafforzare test e tracciare varianti negli Stati Uniti, l’amministrazione Biden ha annunciato di aver stanziato 1,6 miliardi di dollari di ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono quasi 110 milioni i casi diregistrati in tutto il mondo da inizio pandemia mentre le vittime totali sono arrivate a quota 2.428.021 a livello internazionale. Iregistrati nell’ultimo giorno sono 192.266. I Paesi più colpiti dal Covid restano Stati Uniti (dove ci sono 84.541 positivi per un milione di persone), India, Brasile, Regno Unito. Mentre, ai primi posti per dosi somministrate di vaccino troviamo Stati Uniti (55.220.364 dosi), Cina (55.220.364 dosi), Regno Unito (16.122.272 dosi), India (8.999.230 dosi) e Israele (2.428.021 dosi). Usa EPA/JUSTIN LANE1,6per rafforzare test eStati Uniti, l’amministrazione Biden ha annunciato di aver stanziato 1,6di dollari di ...

Agenzia_Ansa : Dopo le varianti inglese e sudafricana del coronavirus, diffuse ormai a macchia d'olio in Europa, nuove mutazioni e… - fisco24_info : Coronavirus oggi. Fauci, «negli Usa vaccini disponibili per tutti a luglio»: ? Le notizie sul virus di ieri: ok Ast… - palermo24h : Coronavirus: Biden, negli Stati Uniti torna alla normalità per Natale - Nord America - MessinaMag : Oggi 17 febbraio 2021…, per il #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri si vede un decremento compless… - actarus1070 : Usate questo plasma e smettetela di correre dietro ai vaccini che fanno arricchire solo le case farmaceutiche… -