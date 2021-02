Coronavirus | Liliana Segre vaccinata a Milano | è testimonial della campagna «Più siamo | prima vinciamo» – Il video

(Di giovedì 18 febbraio 2021) «Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia». Parola diche ha aderito alladi vaccinazione contro ilpromossa dalla Regione Lombardia Più. «Bisogna andare con fiducia a questo incontro perché è l’unico modo per affrontare il virus», ha quindi proseguito la senatrice ultranovantenne che ha ricevuto il vaccino al Fatebenefratelli e Oftalmico di, in presenza dell’assessora lombarda al Welfare Letizia Moratti. Ad accoglierla anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.: YouTube/RegioneLombardia Leggi anche: Vaccini in Lombardia, le prime dosi ad Alma (106 anni) e suor Annetta (101) – Le foto L’appello di ...

MILANO - "Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia" A parlare è la senatrice Liliana Segre che ha aderito alla campagna di vaccinazione anti coronavirus in Lombardia ed è protagonista di un video volto a sensibilizzare gli ultra ottantenni, per i quali le somministrazioni ... Una delle prime dosi somministrate oggi è andata alla senatrice, che è anche testimonial della campagna in Lombardia ... Vaccinazione al Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano per la senatrice a vita Liliana Segre. L'ultranovantenne milanese, sopravvissuta ad Auschwitz, si è presentata al centro vaccinale verso le 11.30 ...