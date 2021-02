Coronavirus: la situazione nel mondo - 18 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dall'inizio della pandemia di Coronavirus ad oggi, i casi accertati di contagio sono 110.021.271 stando a quanto riferito dai più recenti dati riportati dalla John Hopkins University. Il numero di morti nel mondo è arrivato a quota 2.428.406 da quando il virus ha iniziato a diffondersi fino ad oggi. Vediamo qual è la situazione in alcuni Paesi del globo. Covid Inghilterra: calano i contagi I contagi di Covid-19 sono in calo in Inghilterra. La nazione può tirare finalmente un sospiro di sollievo dal momento che, secondo quanto riportato dalla BBC, si è registrato un «forte calo» da gennaio ad oggi. A rendere nota la notizia è stato uno studio chiamato React eseguito dall' Imperial College di Londra. In generale i casi sono diminuti di due terzi a partire da quando è stato fatto l'ultimo lockdown, a Londra c'è stato un calo dell'80%. ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dall'inizio della pandemia diad oggi, i casi accertati di contagio sono 110.021.271 stando a quanto riferito dai più recenti dati riportati dalla John Hopkins University. Il numero di morti nelè arrivato a quota 2.428.406 da quando il virus ha iniziato a diffondersi fino ad oggi. Vediamo qual è lain alcuni Paesi del globo. Covid Inghilterra: calano i contagi I contagi di Covid-19 sono in calo in Inghilterra. La nazione può tirare finalmente un sospiro di sollievo dal momento che, secondo quanto riportato dalla BBC, si è registrato un «forte calo» da gennaio ad oggi. A rendere nota la notizia è stato uno studio chiamato React eseguito dall' Imperial College di Londra. In generale i casi sono diminuti di due terzi a partire da quando è stato fatto l'ultimo lockdown, a Londra c'è stato un calo dell'80%. ...

