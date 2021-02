Coronavirus Italia, il bollettino del 18 febbraio 2021: 13.762 nuovi casi, 347 i decessi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 nuovi casi di Coronavirus, e 347 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 13.762 (ieri 12.074) casi testati: 95.408 (ieri 95.408) Tamponi (diagnostici e di controllo): 288.458 (ieri 294.411) Attualmente positivi: 388.864 (ieri 393.686) Ricoverati: 17.963 -189 (ieri 18.463, -52) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.045, +2, 117 nuovi (ieri +11) Totale casi positivi dall’inizio della pandemia: 2.765.412 (ieri 2.751.657) Deceduti dopo Covid test positivo: 94.887 (ieri 94.540) Totale Dimessi/Guariti:2.286.024, +17.771 ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762di, e 347 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 13.762 (ieri 12.074)testati: 95.408 (ieri 95.408) Tamponi (diagnostici e di controllo): 288.458 (ieri 294.411) Attualmente positivi: 388.864 (ieri 393.686) Ricoverati: 17.963 -189 (ieri 18.463, -52) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.045, +2, 117(ieri +11) Totalepositivi dall’inizio della pandemia: 2.765.412 (ieri 2.751.657) Deceduti dopo Covid test positivo: 94.887 (ieri 94.540) Totale Dimessi/Guariti:2.286.024, +17.771 ...

Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - Corriere : Quante e quali varianti del virus circolano in Italia? Sono più contagiose del ceppo or... - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli trovata rara variante mai isolata in Italia #coronavirus - Lanf040264 : #Zingaretti risponde a #Salvini: '#Euro ed #Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell’… - giuliog : RT @wireditalia: Utilizzando il database della Gisaid Initiative, Wired ha mappato i paesi in cui si sono diffuse le quattro varianti al Sa… -