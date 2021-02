Coronavirus in Lombardia | il bollettino di giovedì 18 febbraio | 55 decessi e 2 540 casi positivi 263 a Milano città

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Con 42.508 tamponi effettuati (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) sono 2.540 i nuoviin, con il tasso dità in crescita al 5.9% (ieri 4.6%). Aumentano i ricoverati in ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764… - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-24). A fronte di 42.508 tamponi effettuati, sono 2.540 i nuovi pos… - liberainfo : RT @Corriere: ?????? Il bollettino della Lombardia - Corriere : ?????? Il bollettino della Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Redazione Condividi blog ,, NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, ATTUALITA', DESIGN, SPORT, MODA, ECONOMIA, SALUTE , MILANO NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, ...Con 42.508 tamponi effettuati (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) sono 2.540 i nuovi casi in, con il tasso di positività in crescita al 5.9% (ieri 4.6%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+5, 368 in totale), diminuiscono negli altri reparti ( - 24, 3.716). I decessi sono ...Quali sono le prestazioni che non comportano spese a carico dei pazienti e in quali Regioni sono state introdotte le misure, valide anche nel caso si sia stati curati al proprio domicilio ...Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 42.508. I nuovi positivi sono 2.540, il rapporto è pari al 6% sul totale dei tamponi comunicati ...