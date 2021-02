Coronavirus in Lombardia, decessi quasi raddoppiati in 24 ore: 55 (ieri 29). Aumentano gli ingressi in terapia intensiva: 29 (ieri 8) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il bollettino del 18 febbraio REGIONE Lombardia Coronavirus, il bollettino del 18 febbraio 2021Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 2.540 nuovi positivi al Coronavirus (ieri erano 1.746) e 55 morti (ieri 29). I ricoverati sono 4.084, di cui 368 in terapia intensiva (ieri erano 363) e 3.716 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 29, in decisa crescita rispetto agli 8 del 17 febbraio. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 565.413, quello delle vittime arriva a 27.938. Il bollettino del 18 febbraio registra un tasso di positività del 5,9% (ieri era al 4,6%), con ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il bollettino del 18 febbraio REGIONE, il bollettino del 18 febbraio 2021Nelle ultime 24 ore insi contano 2.540 nuovi positivi alerano 1.746) e 55 morti (29). I ricoverati sono 4.084, di cui 368 inerano 363) e 3.716 in area non critica. I nuovinei reparti di rianimazione sono 29, in decisa crescita rispetto agli 8 del 17 febbraio. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 565.413, quello delle vittime arriva a 27.938. Il bollettino del 18 febbraio registra un tasso di positività del 5,9% (era al 4,6%), con ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 38.296 tamponi effettuati, sono 1.764… - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-24). A fronte di 42.508 tamponi effettuati, sono 2.540 i nuovi pos… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 209 nel Varesotto, 2.540 in Lombardia - quibresciait : Coronavirus più contagi e più decessi: a Brescia 559, in Lombardia 2.540 e 55 morti - Attualmente i malati ricovera… -