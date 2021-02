Coronavirus: in Italia il tasso di positività in rialzo al 4,8%. In Sicilia 480 nuovi positivi, 26 i morti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 12.074 di ieri. In lieve calo i tamponi, 288.458 (ieri erano stati 294.411), ma con un tasso di positività in rialzo, 4,8% (ieri... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 icasi Covid innelle ultime 24 ore, contro i 12.074 di ieri. In lieve calo i tamponi, 288.458 (ieri erano stati 294.411), ma con undiin, 4,8% (ieri...

