Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 febbraio In leggera crescita l’andamento del Coronavirus in Italia. Sono 13.762 i nuovi casi su oltre 288mila tamponi. Tasso di positività al 4,7%. Diminuiscono i decessi (347) e i ricoveri (-311), aumentano gli ingressi in terapia intensiva (177) e i pazienti in rianimazione (+2). La Lombardia è la regione con più casi (+2.540) seguita Campania (+1.573) ed Emilia-Romagna ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 18 febbraio In leggera crescita l’andamento delin. Sono 13.762 i nuovi casi su oltre 288mila tamponi. Tasso di positività al 4,7%. Diminuiscono i decessi (347) e i ricoveri (-311), aumentano gli ingressi in terapia intensiva (177) e i pazienti in rianimazione (+2). La Lombardia è la regione con più casi (+2.540) seguita Campania (+1.573) ed Emilia-Romagna ...

Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - Corriere : Quante e quali varianti del virus circolano in Italia? Sono più contagiose del ceppo or... - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli trovata rara variante mai isolata in Italia #coronavirus - Mintauros1 : RT @Corriere: Così si muove l’epidemia in Italia: tutti i dati regione per regione - Italia_Notizie : Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 13.762 casi e 347 vittime -