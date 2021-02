Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 18 febbraio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 febbraio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Corriere : Vaccini, primule addio. Campagna di massa in stadi, aeroporti e fiere (e la produzione... - Corriere : Quante e quali varianti del virus circolano in Italia? Sono più contagiose del ceppo or... - wireditalia : Utilizzando il database della Gisaid Initiative, Wired ha mappato i paesi in cui si sono diffuse le quattro variant… - Silvia_2060 : RT @LiutoGiusto: Giusto per dare una corretta dimensione al fenomeno #coronavirus: attualmente in Italia si registra poco più di un nuovo c… - Giada_Perrozzi : RT @Corriere: In Italia 13.762 casi e 347 vittime. Il tasso di positività sale al 4,8% -