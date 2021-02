Coronavirus, il Vaticano contro i no vax: chi non si vaccina rischia il licenziamento o il demansionamento (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per proteggersi dal Coronavirus, il Vaticano ha deciso di adottare una strategia molto restrittiva nei confronti dei dipendenti che scelgono di non vaccinarsi. Nonostante la vaccinazione sia su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello, prevede che per i dipendenti che non si sottopongono al vaccino per ragioni di salute possa essere disposto anche un demansionamento, pur mantenendo sempre lo stesso stipendio. Per chi, invece, si rifiuta «senza comprovate ragioni di salute» ci sono «conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro». Il decreto del cardinale Bertello premette: «si ritiene il sottoporsi alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per proteggersi dal, ilha deciso di adottare una strategia molto restrittiva nei confronti dei dipendenti che scelgono di nonrsi. Nonostante lazione sia su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia commissione dello Stato della Città del, il cardinale Giuseppe Bertello, prevede che per i dipendenti che non si sottopongono al vaccino per ragioni di salute possa essere disposto anche un, pur mantenendo sempre lo stesso stipendio. Per chi, invece, si rifiuta «senza comprovate ragioni di salute» ci sono «conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro». Il decreto del cardinale Bertello premette: «si ritiene il sottoporsi alla ...

