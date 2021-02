Coronavirus, i dati: 13.762 nuovi contagi su 288.458 tamponi. 347 morti in 24 ore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono state, invece, 347 in 24 ore. Sono stati 288.458 i tamponi effettuati, con il tasso di positività rispetto ai nuovi casi (13.762) che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi al Coronavirus sono 384.501 (-4.363), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771). Le vittime totali, invece, sono 94.887. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 icasi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono state, invece, 347 in 24 ore. Sono stati 288.458 ieffettuati, con il tasso di positività rispetto aicasi (13.762) che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi alsono 384.501 (-4.363), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771). Le vittime totali, invece, sono 94.887. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

