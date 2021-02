Coronavirus, cena di negazionisti in un ristorante di Roma: denunciate 30 persone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato ad una cena presso il ristorante l'”Habituè”, a Roma. Un locale che ha deciso di aprire i battenti in barba alle norme anti-Covid anche durante lo scorso fine settimana, come si evince da un video condiviso sulla pagina Facebook del ristorante. La presenza degli ospiti all’interno del locale è stata documentata dal personale della Polizia Scientifica, intervenuta a seguito di una segnalazione. Dopo la cena, cinque partecipanti si sono trasferiti in Piazza Campo de’ Fiori per dar luogo ad una iniziativa estemporanea di protesta, incontrandosi con altri sodali. Sul posto hanno esposto una bandiera bianca riportante la scritta “Movimento Roosevelt“. Lo stesso movimento aveva promosso ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimentihanno partecipato ad unapresso ill'”Habituè”, a. Un locale che ha deciso di aprire i battenti in barba alle norme anti-Covid anche durante lo scorso fine settimana, come si evince da un video condiviso sulla pagina Facebook del. La presenza degli ospiti all’interno del locale è stata documentata dal personale della Polizia Scientifica, intervenuta a seguito di una segnalazione. Dopo la, cinque partecipanti si sono trasferiti in Piazza Campo de’ Fiori per dar luogo ad una iniziativa estemporanea di protesta, incontrandosi con altri sodali. Sul posto hanno esposto una bandiera bianca riportante la scritta “Movimento Roosevelt“. Lo stesso movimento aveva promosso ...

corona_tweet : RT @Peppe24245235: #Coronavirus Cena di #negazionisti in un ristorante a #Roma : 30 denunciati La madre degli idioti è sempre incinta! h… - Peppe24245235 : #Coronavirus Cena di #negazionisti in un ristorante a #Roma : 30 denunciati La madre degli idioti è sempre incint… - iirpo : RT @eziomauro: Coronavirus, cena di negazionisti in un ristorante a Roma: 30 denunciati - ttffiocca : Non andremo da questo ristorante Habitué. Si è fatto da solo pubblicità negativa. Coronavirus Roma, cena negazion… - Alberto28075665 : RT @VaniaDelli: Coronavirus, cena di negazionisti in un ristorante a Roma: 30 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cena Coronavirus, cena di negazionisti in un ristorante a Roma: 30 denunciati ... nel quartiere Prenestino, dove il gruppo di negazionisti ha preso parte ad una cena nonostante il divieto imposto dalle norme sul coronavirus. Gli agenti sono giunti nel locale e sono riusciti a ...

Coronavirus Roma, cena negazionista al ristorante e manifestazione anti Dpcm Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato ad una cena presso il ristorante l''Habituè' in via dei Gordiani. Al termine del momento conviviale, cinque propagandisti si sono trasferiti in Piazza Campo de' Fiori per dar luogo ad una iniziativa ...

Coronavirus, cena e presidio negazionista: sanzionati askanews Coronavirus, cena di negazionisti in un ristorante di Roma: denunciate 30 persone Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato ad una cena presso il ristorante l'”Habituè”, a Roma. Un locale che ha deciso di aprire i battenti in ba ...

Un caso di variante inglese in Trentino: "Contagio arrivato dall'Alto Adige" I risultati delle analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per individuare varianti genetiche del covid in Trentino sono arrivati ed un soggetto è stato confermato in provincia di ...

... nel quartiere Prenestino, dove il gruppo di negazionisti ha preso parte ad unanonostante il divieto imposto dalle norme sul. Gli agenti sono giunti nel locale e sono riusciti a ...Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato ad unapresso il ristorante l''Habituè' in via dei Gordiani. Al termine del momento conviviale, cinque propagandisti si sono trasferiti in Piazza Campo de' Fiori per dar luogo ad una iniziativa ...Nella serata di ieri alcuni esponenti riconducibili ai movimenti negazionisti hanno partecipato ad una cena presso il ristorante l'”Habituè”, a Roma. Un locale che ha deciso di aprire i battenti in ba ...I risultati delle analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per individuare varianti genetiche del covid in Trentino sono arrivati ed un soggetto è stato confermato in provincia di ...