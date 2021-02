Coronavirus, Brescia ha di nuovo paura: «Variante inglese in oltre il 50% dei tamponi positivi» – L’intervista (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Ats di Brescia stima che in oltre il 50% dei tamponi positivi al Coronavirus del territorio di sua competenza sia ormai presente la Variante inglese. Il dato arriva dal direttore generale dell’agenzia, Claudio Sileo, che spiega a Open: «Le varianti circolano e si stano diffondendo anche altrove. La nostra è una stima basata su campionamenti. Non so dire se Brescia sia la provincia più colpita dalle varianti, noto però che le zone rosse sono state istituite in quattro province diverse della Lombardia». Il riferimento è ai quattro comuni in cui dalla serata del 17 febbraio è scattata la zona rossa: Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese). I negozi e le scuole sono chiusi, mentre i residenti possono ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Ats distima che inil 50% deialdel territorio di sua competenza sia ormai presente la. Il dato arriva dal direttore generale dell’agenzia, Claudio Sileo, che spiega a Open: «Le varianti circolano e si stano diffondendo anche altrove. La nostra è una stima basata su campionamenti. Non so dire sesia la provincia più colpita dalle varianti, noto però che le zone rosse sono state istituite in quattro province diverse della Lombardia». Il riferimento è ai quattro comuni in cui dalla serata del 17 febbraio è scattata la zona rossa: Bollate (Milano), Castrezzato (), Mede (Pavia) e Viggiù (Varese). I negozi e le scuole sono chiusi, mentre i residenti possono ...

