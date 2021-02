Coronavirus a Roma e nel Lazio: il bollettino dei nuovi contagi, i dati del 18 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Foto Ansa Tornano a crescere nuovamente i nuovi casi di Coronavirus a Roma . Sono infatti 534 i positivi di oggi, a fronte dei 349 di ieri . Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (417 in meno di ... Leggi su romatoday (Di giovedì 18 febbraio 2021) Foto Ansa Tornano a crescere nuovamente icasi di. Sono infatti 534 i positivi di oggi, a fronte dei 349 di ieri . Oggi su oltre 11 mila tamponi nel(417 in meno di ...

