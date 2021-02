Coronavirus, 13.762 nuovi casi e 347 decessi in 24 ore (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in salita i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 13.762, in aumento rispetto ai 12.074 di ieri a fronte di 288.458 tamponi processati con un indice di positività che sale al 4,7%. Scendono i decessi a 347 (ieri erano stati 369).I guariti sono 17.771, mentre gli attuali positivi decrescono di 4.363 unità attestandosi sul dato di 384.501. Significativa discesa dei ricoverati nei reparti ordinari, 17.963 (-311), quasi stabili le terapie intensive 2.045 (+2), con un boom di nuovi ingressi, 177. In isolamento domiciliare vi sono attualmente 364.493 persone. Sul fronte delle regioni, la Lombardia è quella dove si registrano più casi nelle ultime 24 ore, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ancora in salita idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute ipositivi sono 13.762, in aumento rispetto ai 12.074 di ieri a fronte di 288.458 tamponi processati con un indice di positività che sale al 4,7%. Scendono ia 347 (ieri erano stati 369).I guariti sono 17.771, mentre gli attuali positivi decrescono di 4.363 unità attestandosi sul dato di 384.501. Significativa discesa dei ricoverati nei reparti ordinari, 17.963 (-311), quasi stabili le terapie intensive 2.045 (+2), con un boom diingressi, 177. In isolamento domiciliare vi sono attualmente 364.493 persone. Sul fronte delle regioni, la Lombardia è quella dove si registrano piùnelle ultime 24 ore, ...

