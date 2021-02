Coronavirus, 13.762 contagi e 347 decessi. In un anno strage di medici: l’ultimo era un volontario (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 i nuovi casi di Coronavirus e 347 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal covid-19 2.765.412 persone mentre ne sono morte 94.887. I dimessi/guariti in 24 ore sono 17.771 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 2.286.024. Sono 4.363 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 384.501 le persone positive al Sars Cov2. Sono 288.458 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari a 4,7%. Coronavirus, i dati regione per regione Sono 956 i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono 13.762 i nuovi casi die 347 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione delo. Dall’inizio dell’emergenza sono stateate dal covid-19 2.765.412 persone mentre ne sono morte 94.887. I dimessi/guariti in 24 ore sono 17.771 che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hsuperato il virus a 2.286.024. Sono 4.363 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 384.501 le persone positive al Sars Cov2. Sono 288.458 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici che hfatto rilevare un tasso di positività pari a 4,7%., i dati regione per regione Sono 956 i ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 18/02/21 • Attualmente positivi: 384.501 • Deceduti: 94.887 (+347) • Dimessi/Guariti: 2.286.024 (+… - rtl1025 : ?? Sono 13.762 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 347. Il tasso d… - Corriere : In Italia 13.762 nuovi casi e 347 morti: il bollettino di oggi - LaGazzettaWeb : Coronavirus in Italia, 13.762 nuovi casi e 347 morti nelle ultime 24 ore - Herbert403 : Coronavirus, i dati – 13.762 nuovi contagi su 288.458 tamponi: tasso di positività in crescita. Ancora 347 morti in… -