(Di giovedì 18 febbraio 2021) Le competizioni della finale della Prada Cup riprendono sabato 20 febbraio: : lo annuncia il team di. Il team italiano si era opposto alla prospettiva di spostare al 26 febbraio la ripresa delle regate, caldeggiata dall’organizzazione a causa dei casi di Covid ad Auckland, solo 3, che avevano portato al mini lockdown, ipotesi che vedeva favorevoli il team avversario di Ineos e quello del defender, Team New Zealand. Da allerta 3, nel frattempo, nella città del nord della Nuova Zelanda si è passati a allerta 2. Le regate 5 e 6 sono in programma sabato 20 febbraio e le prove 7 e 8 per domenica 21 febbraio. La prima prova di sabato (regata 5), contro Ineos Team UK, partirà alle 16 ora locale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia_Ansa : Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria su Ineos #ANSA - Agenzia_Ansa : Dominio Luna Rossa, va 4-0 su Ineos #AmericasCup #PradaCup #ANSA - BinaryOptionEU : RT '#CoppaAmerica, #LunaRossa vince il braccio di ferro - lifestyleblogit : Coppa America, Luna Rossa vince il braccio di ferro - - LiberoReporter : Coppa America, Luna Rossa vince il braccio di ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

Per vincere il titolo e accedere alla finalissima diservono sette regate vinte. Sabato si riparte dunque con Gara 5 dalle 16 ora locale (tarda notte in Italia). Subito dopo è prevista ...la città delle ali, da quelle cariche di storia della Vittoria Alata , a quelle iper tecnologiche di Luna Rossa . Accostamento irriverente, forse? In verità entrambe continuano a narrare leggende . ...Quanto alle regate, il risultato parziale è di 4-0 per la barca italiana. Per vincere il titolo e accedere alla finalissima di Coppa America servono sette regate vinte. Sabato si riparte dunque con ...La finale della PRADA Cup tra Luna Rossa e Ineos Team riprenderà sabato 20 febbraio, praticamente a 'porte chiuse', cioè con drastiche limitazioni alla presenza di pubblico negli eventi collegati alla ...