Convocati Spezia: Nzola ancora fuori. La lista di Italiano

Vincenzo Italiano deve fare ancora i conti con l'assenza di M'bala Nzola contro la Fiorentina: ecco la lista dei Convocati dello Spezia Lo Spezia domani affronterà la Fiorentina per proseguire il suo ruolino di marcia davvero sorprendente. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno ancora di Nzola. Ecco la lista dei Convocati. Portieri: Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.Difensori: Ramos, Marchizza, Capradossi, Ferrer, Chabot, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo SenaAttaccanti: Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo, Piccoli.

