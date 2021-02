Conte: seminario sull’esperienza di premier all’Università di Firenze (Di giovedì 18 febbraio 2021) Firenze – L’ex premier, Giuseppe Conte, ufficialmente di nuovo in servizio come professore all’Università di Firenze, ha chiamato il rettore Luigi Dei, per fargli i complimenti dopo l’inaugurazione dell’anno accademico. Conte vedrà il rettore nei prossimi giorni. Il quale gli avrebbe chiesto la disponibilità a tenere un seminario sulla sua esperienza di presidente del consiglio, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021)– L’ex, Giuseppe, ufficialmente di nuovo in servizio come professoredi, ha chiamato il rettore Luigi Dei, per fargli i complimenti dopo l’inaugurazione dell’anno accademico.vedrà il rettore nei prossimi giorni. Il quale gli avrebbe chiesto la disponibilità a tenere unsulla sua esperienza di presidente del consiglio, L'articolo proviene daPost.

