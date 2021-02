Conferenza stampa Prandelli: «Abbiamo spirito e idee di gioco, ci mancano i risultati» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cesare Prandelli ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Spezia Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. PRESTAZIONI – «Le prestazioni ci sono state ma purtroppo anche degli errori che hanno condizionato il risultato. Ci mancano dei punti tra Torino e Sampdoria, dobbiamo essere più precisi nel leggere le situazioni in fase difensiva». SPEZIA – «Domani in campo dobbiamo buttare ancora più determinazione e rabbia dopo le ultime gare. La squadra ha dimostrato di avere spirito e un’idea di gioco. Siamo obbligati a fare una grande prestazione contro una squadra che gioca un gran calcio, forse il migliore d’Italia in questo momento. Ci sono delle preoccupazioni ma ogni gara ha la sua storia. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cesareha parlato alla vigilia di Fiorentina-Spezia Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato inalla vigilia della partita contro lo Spezia. PRESTAZIONI – «Le prestazioni ci sono state ma purtroppo anche degli errori che hanno condizionato il risultato. Cidei punti tra Torino e Sampdoria, dobbiamo essere più precisi nel leggere le situazioni in fase difensiva». SPEZIA – «Domani in campo dobbiamo buttare ancora più determinazione e rabbia dopo le ultime gare. La squadra ha dimostrato di averee un’idea di. Siamo obbligati a fare una grande prestazione contro una squadra che gioca un gran calcio, forse il migliore d’Italia in questo momento. Ci sono delle preoccupazioni ma ogni gara ha la sua storia. ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Roger Ibanez in vista di #BragaRoma - OfficialASRoma : ??? Roger Ibanez in vista di #BragaRoma Le sue parole in conferenza stampa ?? - cuoredialiante : @ooznerool ????Vabbe' hanno sbagliato il nome anche durante la conferenza stampa di presentazione??????? - _ItsGiorgia : RT @PlumeRoses: comunque il fatto che filippo abbia mandato a tutti i giornalisti della conferenza stampa il kit per preparare il cocktail… -