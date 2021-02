Conferenza stampa Italiano: «Mettiamo da parte i complimenti, c’è la Fiorentina» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro la Fiorentina. VITTORIA SUL MILAN – «Contro il Milan abbiamo offerto una prestazione importante nata durante la preparazione alla gara, che ci ha concesso di trovare tre punti molto importanti contro l’ormai ex capolista; noi prepariamo ogni partita allo stesso modo, non esistono partite più importanti di altre, per noi l’unica possibilità è quella di spingere forte durante ogni allenamento e curare ogni minimo dettaglio. I complimenti li abbiamo presi volentieri, ma sono stati subito messi da parte perché fin dal primo allenamento della settimana l’unico pensiero è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della trasferta di campionato contro la. VITTORIA SUL MILAN – «Contro il Milan abbiamo offerto una prestazione importante nata durante la preparazione alla gara, che ci ha concesso di trovare tre punti molto importanti contro l’ormai ex capolista; noi prepariamo ogni partita allo stesso modo, non esistono partite più importanti di altre, per noi l’unica possibilità è quella di spingere forte durante ogni allenamento e curare ogni minimo dettaglio. Ili abbiamo presi volentieri, ma sono stati subito messi daperché fin dal primo allenamento della settimana l’unico pensiero è ...

