Con varianti rischio ' arancione' per molte Regioni Val d' Aosta forse prima ' bianca'

RobertoBurioni : La nuova moda è 'terrorizzare con la variante'. Vorrei farvi notare che varianti virali emergono continuamente e, f… - RobertoBurioni : La 'variante inglese' (B.1.1.7) è purtroppo più contagiosa. Alcuni dati preliminari la indicano anche come più 'pat… - Adnkronos : #Covid, @RobertoBurioni: 'Nuova moda terrorizzare con #varianti' - CirianiCarlo : RT @GianluigiFuturo: Buonasera Con il nuovo Governo direi che è Urgente rimettersi a parlare del #Covid_19 Questo signore qui sotto non ha… - Yena90202633 : RT @RobertoBurioni: La nuova moda è 'terrorizzare con la variante'. Vorrei farvi notare che varianti virali emergono continuamente e, fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Con varianti

Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 20.008 pazienti,una diminuzione di 309 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 2.045,un aumento di 2 unità. In isolamento ...... 41 di questi hanno un profilo genetico identificabilela variante brasiliana e 22quella ... del Nucleo epidemiologico e del Comitato tecnico scientifico, sottolineano che lecircolano ...La Commissione acquisterà altri 300 milioni di dosi da Moderna. Frenata sullo Sputnik: "Non hanno fatto domanda all'Ema. Dovremmo esplorare i siti di produzione" ...Si conferma una forte circolazione del virus mutato in Umbria. Lo dicono io primi 77 campioni sequenziati all'Istituto superiore di sanità, provenienti da 5 laboratori dell'Umbria.Lo studio Nello stud ...