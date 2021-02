Comunali, Fratelli d’Italia candida Sergio Rastrelli a Napoli. E’ figlio ex presidente di Regione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fratelli d’Italia scende in campo per le Comunali a Napoli con il suo programma, il suo simbolo e il suo candidato, Sergio Rastrelli. In attesa dell’indicazione della data e del tavolo nazionale del centrodestra, il partito di Giorgia Meloni rompe gli indugi, anticipando la possibile scelta del pm Catello Maresca e dando una scossa al quadro politico della coalizione. “E’ giunto il momento della svolta per la città – dice il figlio di Antonio Rastrelli, che fu presidente della Regione dal 1995 al 1999 – metto a disposizione la mia persona e la mia storia, che non è solo identitaria per la destra, ma anche per un centrodestra allargato, che significa confrontarsi sui progetti e sui profili anche al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021)scende in campo per lecon il suo programma, il suo simbolo e il suoto,. In attesa dell’indicazione della data e del tavolo nazionale del centrodestra, il partito di Giorgia Meloni rompe gli indugi, anticipando la possibile scelta del pm Catello Maresca e dando una scossa al quadro politico della coalizione. “E’ giunto il momento della svolta per la città – dice ildi Antonio, che fudelladal 1995 al 1999 – metto a disposizione la mia persona e la mia storia, che non è solo identitaria per la destra, ma anche per un centrodestra allargato, che significa confrontarsi sui progetti e sui profili anche al ...

