Compleanno Roberto Baggio | perché non ha mai allenato

Leggi su ck12

(Di giovedì 18 febbraio 2021)oggi compie gli anni: il più amato dagli italiani ma per lui non c’è mai stata una panchina Getty ImagesOggi il Divin codino che ha fatto sognare generazioni compie 54 anni.ancor oggi tra i calciatori più amati e non solo dagli italiani. Le sue gesta in campo da campione sono sempre state accompagnate da uno sguardo spesso malinconico e riflessivo, forse legato soprattutto ai suoi dolori causati dagli innumerevoli infortuni. Ma chi non vorrebbecomere? Sarebbe un onore per i calciatori e dovrebbe esserlo anche per le società. Condizionale d’obbligo a questo punto visto che non si è mai seduto da tecnico su una panchina. Un motivo sul, almeno ufficialmente, non c’è, e lo si può solo immaginare. ...