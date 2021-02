Come cambia l’Italia da domani 19 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Entra nel vivo il thrilling settimanale per il cambio colore delle regioni. domani è il d-day della cabina di regia, mezza Italia rischia di finire in zona arancione (qui le regole). Ma in pieno incubo varianti Covid, c'è anche chi, Come la Valle d'Aosta, sogna di svegliarsi in zona bianca. Le carte, o meglio i numeri, per la svolta sembrano esserci. Sarà ancora una volta Roberto Speranza, confermato ministro della Salute, a firmare le nuove ordinanze. Stando al copione delle scorse settimane, chi finisce in zona arancione o rossa dovrebbe cambiare da domenica, il passaggio in giallo (e forse in bianco) potrebbe avvenire lunedì. Intanto, giungono i primi dati Covid di oggi. E non sono confortanti: dopo un mese, risalgono i contagi in Veneto, tornati sopra quota 1.000. Dati preoccupanti anche in Toscana. Entrambe le regioni, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 febbraio 2021) Entra nel vivo il thrilling settimanale per il cambio colore delle regioni.è il d-day della cabina di regia, mezza Italia rischia di finire in zona arancione (qui le regole). Ma in pieno incubo varianti Covid, c'è anche chi,la Valle d'Aosta, sogna di svegliarsi in zona bianca. Le carte, o meglio i numeri, per la svolta sembrano esserci. Sarà ancora una volta Roberto Speranza, confermato ministro della Salute, a firmare le nuove ordinanze. Stando al copione delle scorse settimane, chi finisce in zona arancione o rossa dovrebbere da domenica, il passaggio in giallo (e forse in bianco) potrebbe avvenire lunedì. Intanto, giungono i primi dati Covid di oggi. E non sono confortanti: dopo un mese, risalgono i contagi in Veneto, tornati sopra quota 1.000. Dati preoccupanti anche in Toscana. Entrambe le regioni, ...

SkyTG24 : Come cambia il piano vaccini anti Covid con Draghi: più hub e 300mila volontari - Carlo213Ge : Promemoria: Chi detiene il potere si cambia SOLO con la violenza. Se si cambia senza… è sempre solo ed esclusivam… - carolin05107782 : @lmj_vanessa @Tropa_Reallity Concordo in pieno su tutto quello che hai scritto. Io sono la prima che sto apprezzan… - Clay64730565 : @ZanAlessandro Come lo dici al cazzaro vedrai che cambia ancora da europeista a No x l'Europa e che ancora non a co… - che_balle : @avatar1dory Mahh... IMHO Bergoglio (come tutti i Papi) tiene la sua poltrona ben incollata al culo, e mai e poi ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Come cambia Perché la convergenza sui vaccini potrebbe riaprire nella Chiesa un confronto nuovo sull'aborto ... la scomunica per familiari e medici era dovuta, la dottrina non cambia! Ma la richiesta di amore per quella bambina in via preventiva non aveva a che fare con l'aborto come categoria astratta, ma ...

Perché Bill Gates vuole farci mangiare solo carne sintetica ... come le mucche, durante il processo di assorbimento delle sostanze nutritive contenute nell'erba e ... 2 metri di distanza al chiuso non bastano: la scoperta coreana cambia tutto L'Iss teme nuovo ...

Elettrodomestici: nuova etichetta, come cambia e perché Adnkronos Sondaggi politici, come cambiano i consensi col "fattore Conte" Il governo Draghi ha incassato la fiducia piena sia al Senato che alla Camera, e potrà finalmente insediarsi per riprendere il filo dei lavori laddove ...

Letizia Moratti cambia il direttore generale al Welfare della Regione Letizia Moratti, neo assessore al welfare (che aveva sostituito Giulio Gallera) e vicepresidente della regione, ha deciso dunque per un cambio immediato per dare nuovo slancio alla direzione generale ...

... la scomunica per familiari e medici era dovuta, la dottrina non! Ma la richiesta di amore per quella bambina in via preventiva non aveva a che fare con l'abortocategoria astratta, ma ......le mucche, durante il processo di assorbimento delle sostanze nutritive contenute nell'erba e ... 2 metri di distanza al chiuso non bastano: la scoperta coreanatutto L'Iss teme nuovo ...Il governo Draghi ha incassato la fiducia piena sia al Senato che alla Camera, e potrà finalmente insediarsi per riprendere il filo dei lavori laddove ...Letizia Moratti, neo assessore al welfare (che aveva sostituito Giulio Gallera) e vicepresidente della regione, ha deciso dunque per un cambio immediato per dare nuovo slancio alla direzione generale ...