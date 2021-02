Colore regioni | Emilia-Romagna | Campania e Molise in arancione da domenica

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Restano gialle Lombardia e Lazio. La Valle d’Aosta per un soffio non passa in zona bianca. Ora in pole è la Sardegna.

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: stop attività sciistiche fino al 5 marzo #coronavirus - MediasetTgcom24 : Impianti sci chiusi, Bonaccini: 'Stupore e sconcerto' #coronavirus - lalitapetila : RT @Virus1979C: IN BILICO TRA GIALLO E ARANCIONE SEI REGIONI: LOMBARDIA, LAZIO, PIEMONTE, FRIULI VENEZIA GIULIA, MARCHE E EMILIA-ROMAGNA -… - infoitinterno : L'allarme dell'Iss: l'epidemia peggiora, rafforzare misure e stare a casa. Queste le regioni che cambiano colore -

Ultime Notizie dalla rete : Colore regioni

Auspico, anzi, che, aldilà di ogni differenza dipolitico e di ruolo istituzionale, possa ... come già avviene oggi tra Brindisi e Lecce, avvantaggiando sia la Puglia che le altredel ...Tag: Pagamenti Retribuzioni Scuola I VIDEO PIU' VISTI Contagio Covid, 2 metri di distanza al chiuso non bastano: la scoperta coreana cambia tutto Leche cambiano: 6 rischiano la zona ...Emilia Romagna, Campania e Molise in zona arancione. Il Veneto, come anticipato dal governatore Luca Zaia, resta giallo così come il Friuli VG: il ministro della ...In regioni come la Toscana, la Puglia e l'Emilia Romagna ha superato un terzo del totale dei contagi. Lombardia e Piemonte, i cui numeri pare siano sul limite tra la zona gialla e la zona arancione, d ...