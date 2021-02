Claudio Amendola e il brutto infarto: “Mi ha cambiato la vita” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Claudio Amendola in un’intervista ha parlato del brutto episodio cardiaco che lo ha colpito, un evento che gli ha cambiato drasticamente la vita Claudio Amendola (Getty images)Claudio Amendola nacque a Roma il 16 febbraio del 1963, ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo e al pubblico grazie ai diversi ruoli ricoperti in questo mondo che lo ha visto vestire i panni dell’attore, del conduttore televisivo e del regista. La sua è una storia d’altri tempi. Finita la terza media infatti comincia a lavorare come manovale e come commesso, prima di trovare la fortuna. Il suo esordio in televisione avvenne da giovane. A soli 19 anni infatti interpreta un pugile in una serie tv chiamata “Storia d’amore”. Da li in poi comincia ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 febbraio 2021)in un’intervista ha parlato delepisodio cardiaco che lo ha colpito, un evento che gli hadrasticamente la(Getty images)nacque a Roma il 16 febbraio del 1963, ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo e al pubblico grazie ai diversi ruoli ricoperti in questo mondo che lo ha visto vestire i panni dell’attore, del conduttore televisivo e del regista. La sua è una storia d’altri tempi. Finita la terza media infatti comincia a lavorare come manovale e come commesso, prima di trovare la fortuna. Il suo esordio in televisione avvenne da giovane. A soli 19 anni infatti interpreta un pugile in una serie tv chiamata “Storia d’amore”. Da li in poi comincia ...

TitolariPodcast : @Guaglia6 Attenzione Claudio Amendola trascinatore giallorosso nel caldo del Gran Canyon - flamanc24 : RT @RollingStoneita: #ParisHilton festeggia il compleanno. Ecco il suo 'best of' tra reality, film, dischi, documentari. C'entra pure Claud… - RollingStoneita : #ParisHilton festeggia il compleanno. Ecco il suo 'best of' tra reality, film, dischi, documentari. C'entra pure Cl… - Mariaritaleoni : L'ha detto veramente Non scerzo. 'Conte e' stato fatto cadere perche' aveva troppo consenso' E' ufficiale ci credo… - ineedsomesleepK : @fraurolo121 Grande dispiacere per Claudio.?? Piccola precisazione: In generale, Stallone è stato doppiato da Ferruc… -