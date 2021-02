Clamorosa svolta nel caso Schwazer: assolto l’azzurro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per il giudice non sussiste il fatto Alex Schwazer ha vissuto anni tremendi dopo l’accusa di doping, ha smesso (forzatamente) con le gare – ma mai con gli allenamenti – ha pensato al suicidio ma ha sempre professato la sua innocenza. Innocenza che viene riconosciuta oggi con l’assoluzione al campione capace di vincere l’oro nella 50 km di marcia a Pechino 2008. Il caso era nato dopo una positività al doping emersa da un controllo del primo gennaio 2016 e che nell’agosto dello stesso anno aveva portato alla squalifica di Schwazer per otto anni. A dicembre, la procura di Bolzano aveva chiesto l‘archiviazione per un caso mai chiaro e che ha coinvolto sia l’agenzia mondiale antidoping (Wada), sia la Federazione mondiale di atletica leggera (World Athletics) che il laboratorio di Colonia dove si è parlato anche di presunta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Per il giudice non sussiste il fatto Alexha vissuto anni tremendi dopo l’accusa di doping, ha smesso (forzatamente) con le gare – ma mai con gli allenamenti – ha pensato al suicidio ma ha sempre professato la sua innocenza. Innocenza che viene riconosciuta oggi con l’assoluzione al campione capace di vincere l’oro nella 50 km di marcia a Pechino 2008. Ilera nato dopo una positività al doping emersa da un controllo del primo gennaio 2016 e che nell’agosto dello stesso anno aveva portato alla squalifica diper otto anni. A dicembre, la procura di Bolzano aveva chiesto l‘archiviazione per unmai chiaro e che ha coinvolto sia l’agenzia mondiale antidoping (Wada), sia la Federazione mondiale di atletica leggera (World Athletics) che il laboratorio di Colonia dove si è parlato anche di presunta ...

