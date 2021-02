Cittadinanza italiana a brasiliani: blitz negli uffici del Comune di Mondragone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Inchiesta della Squadra Mobile che ha portato al blitz di ieri negli uffici del Comune di Mondragone: sono sette gli indagati e tra questi ci sono tre dipendenti comunali e un vigile urbano. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e mira a verificare la posizione di circa 700 persone di nazionalità brasiliana che hanno richiesto Cittadinanza italiana. L’ipotesi è che ci sarebbe stato un aiuto per fare in modo che le pratiche potessero essere agevolate, anche attraverso l’individuazione di stranieri che cercavano connazionali per presentare la domanda. Sequestrata anche un’ingente quantità di denaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Inchiesta della Squadra Mobile che ha portato aldi ierideldi: sono sette gli indagati e tra questi ci sono tre dipendenti comunali e un vigile urbano. L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e mira a verificare la posizione di circa 700 persone di nazionalità brasiliana che hanno richiesto. L’ipotesi è che ci sarebbe stato un aiuto per fare in modo che le pratiche potessero essere agevolate, anche attraverso l’individuazione di stranieri che cercavano connazionali per presentare la domanda. Sequestrata anche un’ingente quantità di denaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

robertosaviano : La petizione online di Station To Station per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki ha già raccolto 150mila firme… - AntoneloFoti : CITTADINANZA ITALIANA ! - larapontarelli : RT @Lara_Rocchetta: Ottimo la richiesta di cittadinanza italiana, però il potere più grande è nelle mani di @chigi @ItalyMFA @luigidimaio.… - Lara_Rocchetta : Ottimo la richiesta di cittadinanza italiana, però il potere più grande è nelle mani di @chigi @ItalyMFA… - setlomb : Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana onoraria a Patrick Zaki - Sign the Petition! -