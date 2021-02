Circolazione al top, ecco come preparare il bagno rigenerante (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Le acque detossinanti si ottengono lasciando in infusione frutta e verdura; perché non sfruttare lo stesso principio per preparare dei bagni salutari? Il tepore dell’acqua svolge una funzione rilassante che può risultare benefica a chi soffre di cattiva Circolazione, tensioni e dolori osteoarticolari. Il calore provoca una dilatazione dei pori cutanei e dei capillari, con una migliore possibilità di rilascio delle tossine accumulate. Abbinare una successiva fase refrigerante (per esempio un getto di acqua fresca), riattiva la Circolazione. La balneofitoterapia, l’aggiunta di elementi naturali come fiori, erbe, foglie amplifica l’effetto benefico dell’acqua, perché i principi attivi delle piante oltrepassano la barriera cutanea fino a raggiungere il derma ed entrare in ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Le acque detossinanti si ottengono lasciando in infusione frutta e verdura; perché non sfruttare lo stesso principio perdei bagni salutari? Il tepore dell’acqua svolge una funzione rilassante che può risultare benefica a chi soffre di cattiva, tensioni e dolori osteoarticolari. Il calore provoca una dilatazione dei pori cutanei e dei capillari, con una migliore possibilità di rilascio delle tossine accumulate. Abbinare una successiva fase refrigerante (per esempio un getto di acqua fresca), riattiva la. La balneofitoterapia, l’aggiunta di elementi naturalifiori, erbe, foglie amplifica l’effetto benefico dell’acqua, perché i principi attivi delle piante oltrepassano la barriera cutanea fino a raggiungere il derma ed entrare in ...

