Ciclismo | la Milano-Sanremo 2021 torna sull’Aurelia | ma niente Passo del Turchino

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Novità importanti arrivano in merito al percorso della. La Classicissima che si terrà il 20 marzo si disputerà sul percorso tradizionale, ma non vi sarà ildela causa di una frana. I corridori quindi affronteranno il Colle di Giovo che poco cambia dal punto di vista altimetrico le difficoltà della corsa. Come riferisce gazzetta.it, dopo la discesa su Albisola, si percorrerà tutta l’Aurelia. I ciclisti, successivamente, dovranno fare i conti con i tre Capi, la Cipressa e il Poggio. L’epilogo si consumerà, come da tradizione, su via Roma, dopo 299 km di grande intensità. Appare chiaro che i momenti chiave potrebbero essere a 9 km dall’arrivo, ovvero sull’erta del Poggio di(salita con punte dell’8% nel tratto a precedere lo scollinamento). A ...