Ciclismo | annunciate le wild card per la Dwars door Vlaanderen 2021

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La Dward, dopo un anno di stop dovuto al Covid, tornerà in questo. La gara fiamminga, che fa parte del percorso di avvicinamento al Giro delle Fiandre, si svolgerà mercoledì 31 marzo. Oggi gli organizzatori hanno assegnato leai team professional che, in questa stagione, prenderanno parte all’evento in questione che ricordiamo fare parte del World Tour. Oltre alle diciannove squadre facenti parte del massimo circuito internazionale e all’Alpecin-Fenix, la quale vi partecipa di diritto in quanto vincitrice della classifica delle professional nel 2020, al via dellaci saranno anche Arkea-Samsic, B&B Hotels p / b KTM, Total Direct Energie, Bingoal-Wallonie Bruxelles e Sport ...