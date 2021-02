Ciampolillo di nuovo in ritardo. Casellati lo sgrida: “Sempre all’ultimo…” | VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ciampolillo di nuovo in ritardo, Casellati lo riprende Sembra un déjà vu di qualche settimana fa. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto. Ma subito dopo le sue parole in Aula scoppiano brusii e risate e prende la parola Lello Ciampolillo, l’ex M5s ora nel Gruppo Misto, diventato famoso per aver votato a favore dell’ultima fiducia al governo Conte in extremis. Ora Ciampolillo, nel primo voto di fiducia al governo Draghi, ci riprova e chiede di intervenire: “Lei non era iscritto a parlare”, replica Casellati. “Ero iscritto, non mi sono prenotato all’ultimo”, risponde Ciampolillo. Ieri il governo Draghi ha incassato la fiducia al Senato. I voti espressi sono così ripartiti: con 304 ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021)diinlo riprende Sembra un déjà vu di qualche settimana fa. La presidente del Senato, Elisabetta, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto. Ma subito dopo le sue parole in Aula scoppiano brusii e risate e prende la parola Lello, l’ex M5s ora nel Gruppo Misto, diventato famoso per aver votato a favore dell’ultima fiducia al governo Conte in extremis. Ora, nel primo voto di fiducia al governo Draghi, ci riprova e chiede di intervenire: “Lei non era iscritto a parlare”, replica. “Ero iscritto, non mi sono prenotato all’ultimo”, risponde. Ieri il governo Draghi ha incassato la fiducia al Senato. I voti espressi sono così ripartiti: con 304 ...

