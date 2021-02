Ciampolillo al Senato “ci ricasca”, ma la Casellati sbotta: «Sempre all’ultimo momento…» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ciampolillo Senato nuovo siparietto esilarante. «Ci son cascato di nuovo», cantava Achille Lauro al Festival di Sanremo del 2020. Ultimo momento di spensieratezza prima che la pandemia esplodesse. Il brano era “Me ne frego”, apripista di un album dal successo incredibile. Ciampolillo deve averlo ascoltato: nel giorno della fiducia al Senato, l’ex grillino, ora nel Gruppo Misto, ha chiesto di intervenire in dissenso al termine delle dichiarazioni. Una sorta di deja-vu: stavolta però il presidente della Camera Elisabetta Casellati non è rimasta in silenzio. leggi anche l’articolo —> Draghi oggi al Senato, ecco come si è rivolto alla Casellati: una lezione alla Boldrini? Che tempismo impeccabile, verrebbe da dire. Lello Ciampolillo è riuscito a ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)nuovo siparietto esilarante. «Ci son cascato di nuovo», cantava Achille Lauro al Festival di Sanremo del 2020. Ultimo momento di spensieratezza prima che la pandemia esplodesse. Il brano era “Me ne frego”, apripista di un album dal successo incredibile.deve averlo ascoltato: nel giorno della fiducia al, l’ex grillino, ora nel Gruppo Misto, ha chiesto di intervenire in dissenso al termine delle dichiarazioni. Una sorta di deja-vu: stavolta però il presidente della Camera Elisabettanon è rimasta in silenzio. leggi anche l’articolo —> Draghi oggi al, ecco come si è rivolto alla: una lezione alla Boldrini? Che tempismo impeccabile, verrebbe da dire. Lelloè riuscito a ...

MatteoRichetti : #Draghi in Senato non lo vediamo mai più. E’ entrato stamattina, sono le 23:05 e sta parlando #Ciampolillo. E lui è… - myrtamerlino : '#Ciampolillo, lei arriva sempre all'ultimo momento'. Chi poteva concludere gli interventi al #Senato? Proprio lui! #fiduciadraghi - Adnkronos : #Senato, #Casellati bacchetta #Ciampolillo: 'Sempre all'ultimo...'/Video - ruiciccio : RT @esposito18669: L’intervento di #ciampolillo in #Senato è uno spettacolo che non ha prezzo. #fiduciadraghi Povero Parlamento. Povera Ita… - Francesco_Laiso : Ho provato ha dare un senso all'intervento di #Ciampolillo ieri sera in #Senato, questo è il risultato.… -