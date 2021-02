Cia Due Mari ha proposto al Commissario Unico dei Consorzi di Bonifica meno costi e più servizi per il sistema irriguo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Taranto. Diminuire il costo delle tariffe irrigue, differenziare le stesse a seconda delle modalità di distribuzione dell’acqua, basare l’inizio e lo svolgimento della stagione irrigua in base alle necessità imposte dall’andamento climatico: sono queste le principali richieste che CIA DueTaranto-Brindisi ha fatto presenti aldeidiNinnì Borzillo e alla dirigenza delo diStornara e Tara. Martedì 16 febbraio, infatti, proprio su richiesta di CIA Due, si è tenuto un incontro in videoconferenza tra la declinazione provinciale di CIA Agricoltori Italiani e i rappresentanti delle autorità irrigue già menzionate; si è parlato delle tariffe irrigue, evidenziando che il costo per metro cubo ...

bx1ale_cia : @GhisiMg49 @Agenzia_Ansa io pago 450euro di affitto, se mi offri uno stipendio di 500 euro, hai due opzioni, correr… - RS6414 : @marina101902 Estate 2010 in Namibia. Ultimo viaggio sereno con mio marito prima del suo cancro al cervello che se… - CCIAARIVLIG : @LiguriaCia diretta youtube ore 14.30 il webinar di CIA al link: - elenaricci1491 : Sistema irriguo, #Cia Due Mari: «Meno costi, più servizi: le nostre proposte» - TarantiniTime : Sistema irriguo, #Cia Due Mari: «Meno costi, più servizi: le nostre proposte» -

Ultime Notizie dalla rete : Cia Due

Oltre Free Press

Per lanella determinazione del prezzo del latte devono necessariamente essere prese come riferimento ... l'sos degli allevatori: "Prezzi ancora fermi dopoanni" proviene da Casteddu On line .Guerra del latte in Sardegna, aanni dall'apertura dei tavoli istituzionali tutto sembra essere stato dimenticato. Bisogna '... È la richiesta che laAgricoltori Italiani Sardegna rivolge alle ...Taranto. Diminuire il costo delle tariffe irrigue, differenziare le stesse a seconda delle modalità di distribuzione dell’acqua, basare l’inizio e lo ...Le due testate parte di AM Network hanno deciso di strutturare una collaborazione più continuativa con la radio di cui è responsabile editoriale Daniele Suraci ...