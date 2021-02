Chi sono gli influencer, cosa fanno e come guadagnano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chi sono gli influencer e le influencer? Partiamo dal dare una definizione influencer e, in questo frangente, ci aiuta la Treccani: «Personaggio popolare in Rete, che ha la capacità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti e, in particolare, di potenziali consumatori, e viene utilizzato nell’àmbito delle strategie di comunicazione e di marketing». Agli influencer siamo abituati perché fanno parte del feed di ognuno di noi sui social a seconda dei nostri gusti e dei nostri interessi. A chi chiede chi sono gli influencer e chi sono le influencer si può rispondere facendo vedere i nostro profili Instagram o TikTok: da Chiara Ferragni a Fedez passando per Diletta Lotta – per citare ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Chiglie le? Partiamo dal dare una definizionee, in questo frangente, ci aiuta la Treccani: «Personaggio popolare in Rete, che ha la capacità di influenzare i comportamenti e le scelte di un determinato gruppo di utenti e, in particolare, di potenziali consumatori, e viene utilizzato nell’àmbito delle strategie di comunicazione e di marketing». Aglisiamo abituati perchéparte del feed di ognuno di noi sui social a seconda dei nostri gusti e dei nostri interessi. A chi chiede chiglie chilesi può rispondere facendo vedere i nostro profili Instagram o TikTok: da Chiara Ferragni a Fedez passando per Diletta Lotta – per citare ...

