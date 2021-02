"Chi ha messo in giro la voce?". Gossip-terremoto, il nuovo flirt super-vip di Melissa Satta: incrocio pericolosissimo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cosa c'è dietro il presunto flirt tra Melissa Satta e Stefano De Martino? La domanda, in queste ore, circola ovunque. Basta una spifferata per mandare tutti in tilt in Rete. Ovviamente i diretti interessati non prendono posizione perché potrebbe trattarsi di una fake news. Melissa Satta, a Verissimo di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, ha parlato della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Dopo pochissimi giorni il Gossip si è infiammato: qualcuno, in anonimato, l'avrebbe vista con De Martino a Napoli (dove è stato impegnato con Stasera tutto è possibile). E poi ci pensa Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, a rincarare la dose. Secondo Dandolo i due si sarebbero incontrati a Napoli. La Satta, lo ricordiamo, è stata ospite di una puntata di Stasera ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cosa c'è dietro il presuntotrae Stefano De Martino? La domanda, in queste ore, circola ovunque. Basta una spifferata per mandare tutti in tilt in Rete. Ovviamente i diretti interessati non prendono posizione perché potrebbe trattarsi di una fake news., a Verissimo di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, ha parlato della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Dopo pochissimi giorni ilsi è infiammato: qualcuno, in anonimato, l'avrebbe vista con De Martino a Napoli (dove è stato impegnato con Stasera tutto è possibile). E poi ci pensa Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, a rincarare la dose. Secondo Dandolo i due si sarebbero incontrati a Napoli. La, lo ricordiamo, è stata ospite di una puntata di Stasera ...

