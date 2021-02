Chi è Paola Ansuini, la nuova portavoce di Mario Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mario Draghi ha chiamato come portavoce di Palazzo Chigi una persona a lui vicina: si tratta di Paola Ansuini, che si è a lungo occupata della comunicazione di Bankitalia. La scelta di Draghi preannuncia una rottura col passato in materia di comunicazioni: lo stile sobrio ed essenziale di Bankitalia approda ora a Palazzo Chigi, mettendo fine alle comunicazioni superflue sui social network, alle dirette Facebook, ai gruppo Whatsapp. L’era post-Casalino sarà segnata dallo stile istituzionale di Paola Ansuini, che con Mario Draghi ha lavorato a lungo in Bankitalia. Nonostante la stima reciproca, i due continuano a darsi del “lei”. >> Draghi ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha chiamato comedi Palazzo Chigi una persona a lui vicina: si tratta di, che si è a lungo occupata della comunicazione di Bankitalia. La scelta dipreannuncia una rottura col passato in materia di comunicazioni: lo stile sobrio ed essenziale di Bankitalia approda ora a Palazzo Chigi, mettendo fine alle comunicazioni superflue sui social network, alle dirette Facebook, ai gruppo Whatsapp. L’era post-Casalino sarà segnata dallo stile istituzionale di, che conha lavorato a lungo in Bankitalia. Nonostante la stima reciproca, i due continuano a darsi del “lei”. >>ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. ...

