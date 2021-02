Chi è Francesca Fialdini: Età, Fidanzato, Covid, Instagram e A ruota libera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Francesca Fialdini è una giornalista Rai televisiva e radiofonica italiana e conduttrice di Da noi…A ruota libera in onda la domenica pomeriggio su Rai Uno subito dopo Domenica In. Francesca Fialdini è una persona molto riservata, conosciuta al grande pubblico soprattutto per essere stata la conduttrice de La Vita in Diretta con Tiberio Timperi. L’8 febbraio 2021 Francesca contrae il Covid-19: per 10 giorni non sente sapori e odori. Chi è Francesca Fialdini? Nome: Francesca Fialdini Professione: Giornalista e conduttrice Luogo di nascita: Massa Età: 41 anni Data di nascita: 11 Ottobre 1979 Segno Zodiacale: Bilancia Altezza: 170 cm Peso: 55 kg Tatuaggi: ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 18 febbraio 2021)è una giornalista Rai televisiva e radiofonica italiana e conduttrice di Da noi…Ain onda la domenica pomeriggio su Rai Uno subito dopo Domenica In.è una persona molto riservata, conosciuta al grande pubblico soprattutto per essere stata la conduttrice de La Vita in Diretta con Tiberio Timperi. L’8 febbraio 2021contrae il-19: per 10 giorni non sente sapori e odori. Chi è? Nome:Professione: Giornalista e conduttrice Luogo di nascita: Massa Età: 41 anni Data di nascita: 11 Ottobre 1979 Segno Zodiacale: Bilancia Altezza: 170 cm Peso: 55 kg Tatuaggi: ...

