(Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - La creazione del superministero dellache il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di affidare allo scienziato Roberto Cingolani, potrebbe avere importanti ripercussioni anche nell'ambito della ricerca italiana e, in particolare, per Ispra ed ENEA. Il nuovo superministero dovrebbe essere infatti imperniato intorno all'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) che è anche il ministero cui fa riferimento un importante ente di ricerca, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Ispra che, a sua volta guida il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) quello, per intenderci cui fanno riferimento le singole Arpa regionali. Si tratta di un patrimonio consistente che è dotato di una rete territoriale con può contare su un totale di circa 10.000 ...

CarloCalenda : Asciutto nel linguaggio, netto su gravità della situazione, posizionamento internazionale, priorità sociali - giova… - rubio_chef : L’Italia non ha bisogno di un ministero della transizione ecologica composto da persone che non sanno discernere un… - civcatt : All’indomani della 'vittoria' contro l’Isis, l’#Iraq ha avviato un difficile iter di ricostruzione e di riconciliaz… - AndFranchini : Che transizione ecologica sarà? - sulsitodisimone : Che transizione ecologica sarà? -

Ultime Notizie dalla rete : Che transizione

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...da un regime di equilibrio (realmente non lo è più) a un altro e l'unità, il patto verde, è l'unica strada". Lo scrive su Fb Beppe Grillo rilanciando un post sul suo blog sulla......da un regime di equilibrio (realmente non lo è più) a un altro e l'unità , il patto verde, è l'unica strada". Lo scrive su Fb Beppe Grillo rilanciando un post sul suo blog sulla...Fuori dal Movimento i parlamentari che non hanno seguito le indicazioni di voto degli iscritti M5s su Rousseau. Ma l'ex ministra si oppone e rilancia candidandosi alla leadership ...(Adnkronos) - La trattativa tra Parigi e Bruxelles necessaria per ottenere il via libera al progetto Hercule che prevede una scissione di Edf in due ...