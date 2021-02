Che Dio ci aiuti: anticipazioni sulla stagione 6, cosa accadrà (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che Dio Ci aiuti, le anticipazioni della puntata in onda su Rai1 il 18 Febbraio 2021Che Dio ci aiuti, ecco a voi le anticipazioni per la puntata del 18 Febbraio, Ginevra prenderà una scelta molto sofferta, Suor Angela dovrà combattere contro sé stessa. Nelle ultime puntate della fiction su Rai1 Monica e Nico si sono avvicinati sempre di più, nonostante i tentativi dell’uomo di riuscire a salvare anche la storia con Ginevra. Monica sarà sempre più confusa riguardo la direzione da dare alla sua vita, perciò decide di allontanare temporaneamente Penny, la bambina ne risente di questa decisione, perciò Azzurra cerca di aiutarla con tutti i mezzi che ha. Suor Angela dovrà affrontare i mostri del suo passato e soprattutto il fatto che Erasmo è suo fratello, e proprio per questo non sa come affrontare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che Dio Ci, ledella puntata in onda su Rai1 il 18 Febbraio 2021Che Dio ci, ecco a voi leper la puntata del 18 Febbraio, Ginevra prenderà una scelta molto sofferta, Suor Angela dovrà combattere contro sé stessa. Nelle ultime puntate della fiction su Rai1 Monica e Nico si sono avvicinati sempre di più, nonostante i tentativi dell’uomo di riuscire a salvare anche la storia con Ginevra. Monica sarà sempre più confusa riguardo la direzione da dare alla sua vita, perciò decide di allontanare temporaneamente Penny, la bambina ne risente di questa decisione, perciò Azzurra cerca di aiutarla con tutti i mezzi che ha. Suor Angela dovrà affrontare i mostri del suo passato e soprattutto il fatto che Erasmo è suo fratello, e proprio per questo non sa come affrontare ...

