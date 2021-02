Che Dio Ci Aiuti 6 ottava puntata: trama e anticipazioni 18 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) CHE DIO CI Aiuti 6 ottava puntata. Torna su Rai 1 giovedì 18 febbraio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 6 settima puntata – episodio 15 Chi è senza peccato? Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento. Che Dio Ci Aiuti 6 settima puntata – episodio ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) CHE DIO CI. Torna su Rai 1 giovedì 18la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci6 settima– episodio 15 Chi è senza peccato? Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione. Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento. Che Dio Ci6 settima– episodio ...

