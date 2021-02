Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni dell'ottava puntata (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è una guest star è pronta a portare scompiglio tra i protagonisti di Che Dio ci aiuti 6. A sorpresa, è trapelata infatti la notizia che Can Yaman farà un'incursione nel decimo e ultimo episodio della stagione, con un ruolo speciale destinato ad innescare delle dinamiche per certi versi inaspettate. Le sue fan dovranno però pazientare ancora e nel frattempo gustarsi l'ottava puntata della serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, in onda su Rai1 giovedì 18 febbraio, che continua a macinare ottimi ascolti. Ecco cos'accadrà. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni dell'ottava puntata S'intitola Chi è senza peccato? il primo dei due episodi dell'ottava ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 febbraio 2021) C'è una guest star è pronta a portare scompiglio tra i protagonisti di Che Dio ci6. A sorpresa, è trapelata infatti la notizia che Can Yaman farà un'incursione nel decimo e ultimo episodioa stagione, con un ruolo speciale destinato ad innescaree dinamiche per certi versi inaspettate. Le sue fan dovranno però pazientare ancora e nel frattempo gustarsi l'a serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, in onda su Rai1 giovedì 18 febbraio, che continua a macinare ottimi ascolti. Ecco cos'accadrà. Che Dio ci6, leS'intitola Chi è senza peccato? il primo dei due episodi...

