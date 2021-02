Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella settima puntata, il riassunto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella settima puntata, riassunto cosa è successo nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 11 febbraio 2021 su Rai 1? nella settima puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. Suor Angela e suo padre Primo si sono messi alla ricerca di Vanessa. I due, infatti, prima di raccontare tutta la verità ad Erasmo sulle sue origini, hanno voluto essere certi e quindi impossessarsi di notizie e fonti sicure. Azzurra, invece, ha provato in tutti i modi di favorire un nuovo avvicinamento tra Penny e Monica: quest’ultima, però, è apparsa con ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Che Dio ci6:di Che Dio ci6 in onda giovedì 11 febbraio 2021 su Rai 1?della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto tanti colpi di scena. Suor Angela e suo padre Primo si sono messi alla ricerca di Vanessa. I due, infatti, prima di raccontare tutta la verità ad Erasmo sulle sue origini, hanno voluto essere certi e quindi impossessarsi di notizie e fonti sicure. Azzurra, invece, ha provato in tutti i modi di favorire un nuovo avvicinamento tra Penny e Monica: quest’ultima, però, è apparsa con ...

