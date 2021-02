CHE DIO CI AIUTI 6 | anticipazioni nona puntata di giovedì 25 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 18 febbraio 2021)(17° e 18° episodio) della fiction Che Dio ci6, in onda in prime time su Rai 125. Che Dio ci6×17 – Non dire di no Primo deve essere operato quanto prima per dei forti dolori ai reni, ma non si trova nessun donatore: l’unica speranza sarebbe Erasmo, che però sembra non avere tutta questa fretta di fare l’esame per la compatibilità. Suor Angela a quel punto lo redarguisce e poi inizia a farsi venire mille dubbi su di lui. Azzurra ormai pensa che Monica potrebbe essere un’ottima madre adottiva e spinge Penny tra le sue braccia. Monica però deve al momento occuparsi di Edo, il figlio del suo ex, appena giunto al Convento. Nico non è tanto felice di tutto ciò… Che Dio ci ...