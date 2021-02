Champions League, Rivaldo: “Messi? Andrà al Psg. Il Real Madrid rischia con l’Atalanta” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “La sconfitta del Barcellona dovrebbe servire da monito per le squadre spagnole. Anche il Real Madrid potrebbe passare brutti momenti contro l’Atalanta. Non è che stia molto meglio in campionato. L’Atlético è una squadra più solida ma credo che abbia il 50% di possibilità con il Chelsea”. Questa l’opinione di Rivaldo a proposito degli appuntamenti agli ottavi di finale di Champions League. Il tema della settimana ovviamente è il crollo della sua ex squadra, il Barcellona con il Psg: “Mbappé? Ha segnato una strepitosa tripletta, è un candidato alla vittoria del Pallone d’Oro e sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo. Gioca come se fosse nel cortile di casa sua“. E sul futuro di Messi: “Quella contro il PSG sarà con ogni probabilità l’ultima partita di ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “La sconfitta del Barcellona dovrebbe servire da monito per le squadre spagnole. Anche ilpotrebbe passare brutti momenti contro. Non è che stia molto meglio in campionato. L’Atlético è una squadra più solida ma credo che abbia il 50% di possibilità con il Chelsea”. Questa l’opinione dia proposito degli appuntamenti agli ottavi di finale di. Il tema della settimana ovviamente è il crollo della sua ex squadra, il Barcellona con il Psg: “Mbappé? Ha segnato una strepitosa tripletta, è un candidato alla vittoria del Pallone d’Oro e sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo. Gioca come se fosse nel cortile di casa sua“. E sul futuro di: “Quella contro il PSG sarà con ogni probabilità l’ultima partita di ...

