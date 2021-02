Champions League | Mediaset trasmetterà in chiaro miglior partita di ogni turno sino al 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il binomiocontinueràal. Nella giornata odierna la società televisiva ha reso noto l’accordo riguardo la trasmissione indelladidi, finale compresa, per le prossime tre stagioni. Inoltreoffrirà la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay, visibili su tutti i device come smart tv, tablet, pc e cellulari. “E’ una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa – nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT – riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande ...