Champions League, il disastro degli allenatori italiani: il vero problema non sono i giocatori, ma in panchina (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il bagliore da supernova con il quale Kylian Mbappé ha accecato l'imbarazzato e imbarazzante Barcellona ed ha provocato erezioni in serie ai pornografi-calciofili di casa nostra (ma, stavolta, caliamo tutti le braghe di fronte al francese) non deve trarre in inganno, Mbappé deve dire parecchie volte «merci», grazie, a quei ragazzotti italiani al suo fianco. Se, riguardo a Mbappé e Messi, è inflazionata la locuzione "passaggio di testimone" (ma occhio a dare Leo per finito, lo vogliono proprio i francesi), parecchio merito del 4-1 che ipoteca il passaggio ai quarti va a Verratti, Kean e Florenzi, protagonisti anche per la gioia del ct Mancini in ottica Europeo. Dietro tanta esaltazione, si impone tuttavia una riflessione. La vulgata tutta nostrana è ormai appiattita sul fatto che, nelle coppe europee, le squadre italiane non vincono più perché i ...

