Champions League: gratis sulle reti Mediaset (anche online) la miglior partita di ogni turno, finale compresa. Le altre a pagamento in streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) Champions League Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa; il match sarà visibile gratuitamente anche online. In più, Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021)continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuitageneraliste delladidi; il match sarà visibile gratuitamente. In più,offriràstagionela visione di104 partite in direttapay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e ...

